Майк Тайсон однозначно ответил на вопрос, кого считает лучшим боксёром всех времён

59-летний член международного Зала боксёрской славы, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон заявил, что считает себя лучшим боксёром в истории.

— Кто является лучшим боксёром когда-либо жившим?

— Я, — сказал Тайсон в интервью на YouTube-канале The Big Podcast with Shaq.

Майк выступал в качестве профессионала с 1985 по 2024 год. В своём рекорде Тайсон имеет 50 побед, из которых 44 были одержаны досрочно, семь поражений, а два поединка были признаны несостоявшимися.

Также Майк является национальным олимпийским чемпионом США среди юниоров в первом тяжёлом весе (1982).