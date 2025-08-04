«Эти парни — ссыкло». Фергюсон обвинил Хабиба и Макгрегора в трусости

41-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Тони Фергюсон обвинил члена Зала славы UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова и экс-обладателя двух титулов UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландца Конора Макгрегора в трусости, отметив, что они не хотели принимать бой с ним тогда, когда активно выступали по правилам ММА.

«Я больше не собираюсь нести чушь. За последние четыре года в смешанных единоборствах, когда Конор и Хабиб были активны, никто из них не хотел со мной драться. Потому что эти парни — ссыкло», — сказал Фергюсон в интервью пресс-службе промоутерского агентства Misfits Boxing в социальной сети Х.