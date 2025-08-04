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«Он — ангел, сошедший с небес». Тренер Гана — про Сириля

«Он — ангел, сошедший с небес». Тренер Гана — про Сириля
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Фернанд Лопес, являющийся главным тренером бывшего временного чемпиона UFC в тяжёлом весе француза Сириля Гана, поделился мнением о своём подопечном.

«Когда я встретил Сириля, подумал: «Хороший парень, милый». Проходит год, и я говорю себе, что невозможно быть таким милым на самом деле. Однако уже минуло 10 лет с нашего знакомства с Сирилем. Он ангел, сошедший с небес. Мне сильно повезло, что я знаю таких людей. Другие просто не понимают, насколько он силён морально и духовно.

И люди всё ещё обманывают себя, думая, что раз он добрый, значит, слаб, поэтому проигрывает. А это душевная сила. Вы не представляете, какой он твёрдый в выборе, в советах, во всём», — приводит слова Лопеса аккаунт ARENA в социальной сети X.

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