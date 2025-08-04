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Арман Царукян дал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев

Арман Царукян дал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев
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Российский легковес UFC Арман Царукян высказался о предстоящем поединке за титул организации в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Я надеюсь, что Хамзат финиширует Дрикуса. Без разницы, в каком раунде. Я хочу видеть Чимаева чемпионом. Тяжело давать прогноз на этот поединок, но я рассчитываю на то, что он не заставит нас долго нервничать и закончит бой во втором или третьем раунде», – сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Камила Гаджиева.

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