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Царукян оценил шансы стать следующим соперником Илии Топурии

Царукян оценил шансы стать следующим соперником Илии Топурии
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян высказался о возможности организации поединка с действующим чемпионом грузином Илией Топурией.

«Я думаю, где-то 70%, что я буду драться за титул с Топурией. В UFC даже никого не предлагали – разговоры идут только о титульном бое», – сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Камила Гаджиева.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.

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