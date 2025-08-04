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«Это чертовски непросто!» Тренер О’Мэлли назвал главную трудность в бою с Чимаевым

«Это чертовски непросто!» Тренер О’Мэлли назвал главную трудность в бою с Чимаевым
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Тим Уэлч, тренер экс-чемпиона UFC американца Шона О’Мэлли, высказался о непобеждённом бойце среднего веса (до 84 кг) Хамзате Чимаеве.

«Против Хамзата главное пережить первые две-пять минут. Это чертовски непросто! Чимаев выходит в клетку и с первых же секунд давит на газ. Сможет ли он продержаться? В боях с Гилбертом Бёрнсом и Камару Усманом он шёл вперёд все 15 минут. Хотя они могли сложиться иначе, если бы в них было ещё два раунда», – сказал Уэлч на своём YouTube-канале.

Ранее Арман Царукян дал прогноз на бой Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев.

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