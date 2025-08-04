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Маркус Макги дал прогноз на бой Умара Нурмагомедова и Марио Баутисты

Маркус Макги дал прогноз на бой Умара Нурмагомедова и Марио Баутисты
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Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Маркус Макги дал прогноз на бой россиянина Умара Нурмагомедова и соотечественника Марио Баутисты, который, как ожидается, состоится в октябре.

«Бой пятираундовый, и это важно. Марио будет диктовать темп в первых трёх раундах. Умар тоже очень хорош, он относится к элитным бойцам, но многое будет зависеть от умения подстраиваться. И я считаю, что Марио умеет это делать лучше, чем кто-либо другой. Он очень дисциплинирован, поэтому я готов поставить на его победу», — сказал Макги в подкасте Тима Уэлча.

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