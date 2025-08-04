Оскар де ла Хойя назвал боксёра, способного победить Бивола

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер американец Оскар де ла Хойя назвал боксёра, который, по его мнению, способен победить действующего лидера полутяжёлого веса (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола.

«Сложный вопрос, но я на стороне Бенавидеса, потому что он активнее, чем Артур Бетербиев, он выбрасывает больше ударов, умеет анализировать ситуацию и приспосабливаться. Я отдаю предпочтение Бенавидесу», — сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Дэвиду Бенавидесу 28 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2013 году. Дважды становился чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), после чего, в 2024-м, перешёл в полутяжёлый дивизион.