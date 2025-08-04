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WWE Summerslam — 2025. Результаты

Результаты шоу WWE SummerSlam. Брок Леснар вернулся и атаковал Джона Сину
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В ночь на 4 августа в Нью-Джерси, США, на арене «Метлайф Стэдиум» состоялся второй день Premium Live Event (PLE) шоу промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) SummerSlam. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами мероприятия.

WWE SummerSlam. Результаты второго дня

1. Наоми защитила женское чемпионство Raw в поединке против Рии Рипли и Ийо Скай.

Фото: wwe.com

2. «Уайатт Сикс» (Декстер Люмис и Джо Гейси) защитили титулы в поединке по правилам TLC против Андраде и Рея Финикса против DIY (Джонни Гаргано и Томмасо Чиампа) против «Мотор Сити Машин Ганз» (Алекс Шелли и Крис Сэйбин) против «Стритс Профитс» (Анжело Докинз и Монтез Форд).

Фото: wwe.com

3. Бекки Линч защитила интерконтинентальное чемпионство в поединке без дисквалификаций против Лайры Валькрии после вмешательства Бэйли. Валькирия не может больше претендовать на этот пояс, пока Линч чемпионка.

Фото: wwe.com

4. Соло Сикоа защитил титул США в поединке в стальной клетке против Джейкоба Фату.

Фото: wwe.com

5. Доминик Мистерио сохранил интерконтинентальное чемпионство в матче против Эй Джей Стайлза.

Фото: wwe.com

6. Коди Роудс победил Джона Сину и стал новым неоспоримым чемпионом WWE в матче по правилам «уличная драка». Сина окончательно вернулся к образу "бэйби-фейса". После поединка своё возвращение совершил Брок Леснар. Брок атаковал Джона и провёл свой коронный приём F5.

Фото: wwe.com

Фото: wwe.com

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