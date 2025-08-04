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Фото: Джон Сина отобрал у Тайриза Халибёртона костыль, чтобы атаковать Роудса на шоу WWE

Фото: Джон Сина отобрал у Тайриза Халибёртона костыль, чтобы атаковать Роудса на шоу WWE
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В ночь на 4 августа в Нью-Джерси, США, на арене «Метлайф Стэдиум» состоялся второй день Premium Live Event (PLE) шоу промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) SummerSlam. В мейн-ивенте легендарный Джон Сина защищал неоспоримое чемпионство в поединке против Коди Роудса по правилам «уличная драка».

Гостем главного боя вечера стал 25-летний американский профессиональный игрок Тайриз Халибёртон, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Индиана Пэйсерс» на позиции разыгрывающего защитника. В начале поединка, когда сражение Сины и Роудса перетекло за ринг, Джон подошёл к Тайризу, показал ему фирменный таунт «Ты не можешь видеть меня», вырвал костыль и атаковал Роудса по спине.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Сина проиграл свой титул по итогам поединка, а потом вернулся Брок Леснар и атаковал Джона.

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Результаты шоу WWE SummerSlam. Брок Леснар вернулся и атаковал Джона Сину
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