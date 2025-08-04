Фанатки устроили драку на трибунах во время шоу WWE SummerSlam

В ночь на 4 августа в Нью-Джерси, США, на арене «Метлайф Стэдиум» состоялся второй день Premium Live Event (PLE) шоу промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) SummerSlam. Во время поединка в стальной клетке за титул США между Соло Сикоа и Джейкобом Фату на трибунах произошёл неприятный инцидент.
Две фанатки решили выяснить друг с другом отношения и устроили драку. Причины конфликта неизвестны, но охрана быстро разняла двух женщин.
На ринге же победителем вышел обладатель титула США Сикоа, который при помощи своей группировки покинул клетку, защитив чемпионство.
С результатами прошедшего шоу можно ознакомиться ниже.