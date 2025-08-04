Павлович вышел на заключительный этап подготовки к следующему бою в UFC

Рейтинговый боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC россиянин Сергей Павлович продолжает подготовку к поединку с бразильцем Вальдо Кортесом-Акостой, который состоится 23 августа на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае (Китай).

Спортсмен опубликовал совместное фото с тренировки с одноклубником Богданом Гуськовым, представляющим Узбекистан.

«Крайние спарринг в Москве. Далее Шанхай», — написал Павлович в социальных сетях.

Фото: из личного архива Сергея Павловича

Сергею Павловичу 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2018 году. В ноябре 2023 года Павлович сразился за временный титул организации, но уступил техническим нокаутом британцу Тому Аспиналлу.

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 250 в феврале, Павлович победил единогласным судейским решением суринамца Жаирзиньо Розенстрайка. Всего на счету россиянина в UFC семь побед и три поражения.