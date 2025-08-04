Легендарный рефери UFC назвал проблему, которая может помешать карьере Чимаева

Бывший рефери UFC, а ныне комментатор и аналитик Джон «Большой» Маккарти высказался о непобеждённом бойце среднего веса (до 84 кг) Хамзате Чимаеве.

«Меня немного беспокоит его здоровье. Хамзат сталкивался с подобными проблемами, и это настораживает. Мы помним, как встал тяжёлый вес. Полутяжёлый дивизион также не особо двигается. И вот наконец в среднем весе появилась какая-то активность», — сказал Маккарти в подкасте Weighing In.

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою на UFC 308 в октябре победил болевым приёмом в первом раунде австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера.