«Он прибавил». Царукян поделился инсайдом о подготовке Чимаева к UFC 319

Российский легковес UFC Арман Царукян высказался о подготовке непобеждённого средневеса Хамзата Чимаева к поединку с действующим чемпионом Дрикусом дю Плесси, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«В этом лагере он прибавил в восстановлении и в функциональной работе. Он работает над функционалкой два раза в неделю, отдельно. Помимо спаррингов, помимо борьбы, он работает с тренером по кардио. Я думаю, что в этом бою он должен хорошо дышать», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Камила Гаджиева.

Материалы по теме Арман Царукян дал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев

Хамзат Чимаев готовится к титульному бою с Дрикусом дю Плесси: