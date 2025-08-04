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«Он прибавил». Царукян поделился инсайдом о подготовке Чимаева к UFC 319

«Он прибавил». Царукян поделился инсайдом о подготовке Чимаева к UFC 319
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Российский легковес UFC Арман Царукян высказался о подготовке непобеждённого средневеса Хамзата Чимаева к поединку с действующим чемпионом Дрикусом дю Плесси, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«В этом лагере он прибавил в восстановлении и в функциональной работе. Он работает над функционалкой два раза в неделю, отдельно. Помимо спаррингов, помимо борьбы, он работает с тренером по кардио. Я думаю, что в этом бою он должен хорошо дышать», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Камила Гаджиева.

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