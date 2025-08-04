Вице-президент АСА назвал два сценария боя между Чимаевым и дю Плесси

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев считает, что топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий за ОАЭ, Хамзат Чимаев должен побеждать действующего обладателя титула UFC в категории до 84 кг южноафриканца Дрикуса дю Плесси и стать новым чемпионом UFC в среднем весе. Их бой состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго.

«Поединок Хамзата Чимаева и дю Плесси может пойти по двум сценариям. Первый сценарий — когда Хамзат, как обычно, сразу берёт навалом, идёт вперёд, переводит, там доминирует и добивается финиша. Второй сценарий — если бой затянется, то у Хамзата могут быть проблемы. Но мы до сих пор не видели, чтобы Хамзат эти проблемы преодолевал. Вспомним бои с Бёрнсом и с Усманом. Да, тогда было по три раунда, а сейчас — пять. Фаворитом считаю Чимаева, и победа реально может быть лёгкой. Дю Плесси — большой, терпеливый, выносливый боец с характером. Поэтому могут быть определённые проблемы.

Но по всей логике Хамзат должен забирать этот пояс. Он заранее полетел в США, прошёл акклиматизацию, нанял хорошего тренера по физподготовке. Такое ощущение, что Хамзат вышел на пик своей формы и должен забирать пояс. Будет это легко или нет — не так важно. Чимаеву по силам победить дю Плесси и завоевать пояс», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.