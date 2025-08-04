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«Поступил бы так же». Царукян — о желании Топурии подраться с Пимблеттом, а не с ним

«Поступил бы так же». Царукян — о желании Топурии подраться с Пимблеттом, а не с ним
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян поделился мнением о желании 28-летнего непобеждённого чемпиона UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии драться с популярным бойцом UFC англичанином Пэдди Пимблеттом, а не с ним.

«После боя [c Оливейрой] Илия вызвал меня и Пэдди. Конечно, Пимблетт намного легче для него [как соперник]. Заработать лёгкие деньги, побить Пэдди намного лучше для него. Если ему на стол поставят меня и Пэдди, он, конечно, выберет Пимблетта. Это лёгкие деньги для него. Может, я поступил бы так же. Если бы у меня была такая возможность», — сказал Царукян интервью на YouTube-канале Камила Гаджиева.

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