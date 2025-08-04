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Хабиб предположил, когда Махачев завершит карьеру в ММА

Хабиб предположил, когда Махачев завершит карьеру в ММА
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36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов предположил, когда его одноклубник и друг Ислам Махачев завершит карьеру в ММА.

«Ислам, моё честное мнение, через полтора-два года закончит, потому что возраст. В октябре ему будет 34. Никто не бывает прежним, когда подходит время, оно не спрашивает твоё имя. Вы стареете, понимаете? Когда время подходит, надо заканчивать. Я закончил в 32, даже толком не начал, однако у меня была ситуация в жизни. Но в 35 лет лучше заканчивать, дайте дорогу молодым», — сказал Нурмагомедов во время встречи с фанатами.

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