Промоутер Бетербиева ответил, правда ли Артур подерётся с непобеждённым пуэрториканцем

Вице‑президент промоутерской компании Top Rank Карл Моретти опроверг информацию о том, что его подопечный, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Артур Бетербиев проведёт следующий бой против 25-летнего непобеждённого пуэрториканца Наджи Лопеса на турнире в Саудовской Аравии.

«Такого я ещё не слышал. Похоже, это всё слухи», — приводит слова Моретти портал «Матч ТВ».

Артуру 40 лет. В последнем поединке, который состоялся 23 февраля, россиянин уступил решением большинства судей соотечественнику Дмитрию Биволу. Для Бетербиева это поражение стало первым в карьере.