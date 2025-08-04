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Промоутер Бетербиева ответил, правда ли Артур подерётся с непобеждённым пуэрториканцем

Промоутер Бетербиева ответил, правда ли Артур подерётся с непобеждённым пуэрториканцем
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Вице‑президент промоутерской компании Top Rank Карл Моретти опроверг информацию о том, что его подопечный, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Артур Бетербиев проведёт следующий бой против 25-летнего непобеждённого пуэрториканца Наджи Лопеса на турнире в Саудовской Аравии.

«Такого я ещё не слышал. Похоже, это всё слухи», — приводит слова Моретти портал «Матч ТВ».

Артуру 40 лет. В последнем поединке, который состоялся 23 февраля, россиянин уступил решением большинства судей соотечественнику Дмитрию Биволу. Для Бетербиева это поражение стало первым в карьере.

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