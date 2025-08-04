Артём Лобов сообщил, что проведёт следующий бой против Зубайры Тухугова в PFL

Бывший боец UFC, представляющий Ирландию, Артём Лобов сообщил на своей странице в социальных сетях, что проведёт следующий поединок также против экс-бойца UFC россиянина Зубайры Тухугова в весовой категории до 74,84 кг на турнире PFL, который состоится 3 октября в Дубае (ОАЭ).

Артём последний бой провёл 27 октября 2018 года на турнире UFC Fight Night 138. Тогда он уступил американцу Майклу Джонсону единогласным решением судей. В своём рекорде Русский молот имеет 13 побед, 15 поражений, а один поединок был признан ничьей решением судей и ещё один — несостоявшимся.

Зубайра, в свою очередь, провёл последний бой 12 февраля 2023 года на турнире UFC 284. Тогда Тухугов проиграл раздельным решением судей представителю Бразилии Элвису Бренеру. В своём рекорде Зубайра имеет 20 побед, шесть поражений, а один бой был признан ничьей.