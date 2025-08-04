Василевский: Белаз пошёл по пути наименьшего сопротивления, выбрав реванш с Шлеменко

37-летний бывший чемпион M-1 Challenge в полутяжёлом и среднем весе россиянин Вячеслав Василевский заявил, что следующий поединок изначально он должен был провести против популярного белорусского бойца Владислава Ковалёва, более известного как Белаз, а не против соотечественника Шарафа Давлатмуродова. Их встреча состоится 16 августа на турнире Ural FC 10

«В последнее время я дрался по правилам бокса или по правилам бокса в ММА-перчатках. В общем-то меня всё устраивало — и подготовка, и сами поединки. А сейчас мне позвонил глава лиги Ural FC Кирилл Сидельников… Это мой друг, с которым мы вместе начинали карьеру в боевом самбо. Кирилл предложил подраться по правилам ММА. Сначала речь шла о поединке с Белазом по правилам ММА. Но как понимаю, Белаз пошёл по пути наименьшего сопротивления и ещё раз решил подраться с Александром Шлеменко.

Просто драться со мной по ММА — это на 99% поражение для него. И Белаз это понимает. Основную свою карьеру он провёл в кулачке, в боксе в ММА-перчатках. Он не боец ММА. И сейчас он выбрал безопасный для себя вариант и отказался от боя со мной», — приводит слова Василевского пресс-служба Ural FC.