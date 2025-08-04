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50 тысяч человек хором спели песню, под которую чемпион UFC Топурия выходит на бои

50 тысяч человек хором спели песню, под которую чемпион UFC Топурия выходит на бои
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Накануне 28-летний непобеждённый обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) испано-грузин Илия Топурия посетил концерт музыкального исполнителя, соотечественника Омара Монтеса.

Матадор вышел в сопровождении Монтеса на сцену, где толпа поклонников певца исполнила песню Canción Del Mariachi, под которую традиционно Топурия выходит на свои поединки в североамериканской лиге. Согласно официальным данным, в тот момент на концерте присутствовали порядка 50 тыс. человек.

Напомним, в последнем бою, который возглавил турнир UFC 317, Топурия победил нокаутом в первом раунде бразильца Чарльза Оливейру. Таким образом, Матадор стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

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