Конор Макгрегор призвал сограждан изменить конституцию Ирландии

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор призвал сограждан подписать петицию с предложением изменить в конституции Ирландии пункт о выборах президента страны.

«Дорогие сограждане и представители ирландской диаспоры, с радостью сообщаю вам о своём намерении баллотироваться на пост президента Ирландии. Однако я должен отметить, что нынешние конституционные рамки создают значительные препятствия для демократического участия.

Согласно действующим правилам, чтобы иметь право участвовать в голосовании, кандидат должен заручиться поддержкой либо 20 членов парламента, либо четырёх советов графств. Хотя эта система и направлена на обеспечение определённой степени политического влияния кандидатов, она непреднамеренно ограничивает право ирландских избирателей на прямое участие в процессе принятия решений.

В связи с этим я предлагаю подать петицию, в которой буду просить изменить процесс выдвижения кандидатов. Моя цель — чтобы моё имя было включено в избирательный бюллетень.

Я убеждён, что граждане Ирландии как дома, так и за границей должны иметь возможность свободно выбирать кандидатов, которые попадут в президентский бюллетень. Поэтому я призываю вас присоединиться ко мне и поддержать эту петицию, подписав её.

Ваша поддержка поможет сделать избирательный процесс более инклюзивным и демократичным. Это даст народу Ирландии возможность самостоятельно определять своё будущее», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.