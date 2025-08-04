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Абусупьян Магомедов проведёт следующий бой на турнире UFC 320. Назван соперник

Абусупьян Магомедов проведёт следующий бой на турнире UFC 320. Назван соперник
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14-й номер рейтинга UFC в среднем весе, представляющий Германию и Россию, Абусупьян Магомедов проведёт следующий поединок против представителя США Джо Пайфера на турнире UFC 320, который состоится 5 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, Абусу 34 года. В своём рекорде Магомедов имеет 28 побед, из которых 21 была одержана досрочно, шесть поражений, а один поединок был признан ничьей решением большинства судей. В настоящий момент Абусупьян идёт на серии из трёх побед в UFC.

Пайферу, в свою очередь, 28 лет. В своём рекорде американский боец имеет 14 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и три поражения.

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