«Не совершай мою ошибку». Царукян раскрыл совет, который дал Чимаеву перед титульным боем

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян рассказал, что посоветовал топовому и непобеждённому бойцу UFC чеченцу Хамзату Чимаеву перед его поединком с чемпионом UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Их бой состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго.

— Ты говорил, что Хамзат сильный функционально, но не подходит к бою в нужной форме.

— Да, он не выходит на пик, так как любит очень много тренироваться. Его на тренировках надо останавливать. Он поспарринговал — потом идёт, мешок бьёт, лапы бьёт, штангу покачает. Он из тех парней, которым надо сказать: «Всё, Хамзат, порастягивайся и уходи».

— Ты успел ему это сказать?

— Да, мы общаемся. Я ему говорю: «Не повторяй мою ошибку». У меня был титульный бой, и я просто выкладывался. Думал, что всё нужно отдать на тренировке. Но нужно себя беречь, правильно подводить к бою, — сказал Царукян интервью на YouTube-канале Камила Гаджиева.