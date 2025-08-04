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«Не совершай мою ошибку». Царукян раскрыл совет, который дал Чимаеву перед титульным боем

«Не совершай мою ошибку». Царукян раскрыл совет, который дал Чимаеву перед титульным боем
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян рассказал, что посоветовал топовому и непобеждённому бойцу UFC чеченцу Хамзату Чимаеву перед его поединком с чемпионом UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Их бой состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

— Ты говорил, что Хамзат сильный функционально, но не подходит к бою в нужной форме.
— Да, он не выходит на пик, так как любит очень много тренироваться. Его на тренировках надо останавливать. Он поспарринговал — потом идёт, мешок бьёт, лапы бьёт, штангу покачает. Он из тех парней, которым надо сказать: «Всё, Хамзат, порастягивайся и уходи».

— Ты успел ему это сказать?
— Да, мы общаемся. Я ему говорю: «Не повторяй мою ошибку». У меня был титульный бой, и я просто выкладывался. Думал, что всё нужно отдать на тренировке. Но нужно себя беречь, правильно подводить к бою, — сказал Царукян интервью на YouTube-канале Камила Гаджиева.

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