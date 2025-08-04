Артём Лобов детально объяснил, почему решил подраться с Зубайрой Тухуговым

Бывший боец UFC, представляющий Ирландию, Артём Лобов детально объяснил, почему решил подраться с представителем России Зубайрой Тухуговым. Их поединок состоится 3 октября в Дубае на турнире PFL.

«Мотив у меня — дать ответку, потому что, когда всё случилось в Нью-Йорке, Хабиб ко мне подошёл сначала же один. Один на один мы с ним всё уладили. Я ему объяснил: «Если бы твоего брата кто-то назвал петухом, то ты бы ответил». Он согласился, и вопросов больше не было, он ушёл. Но потом, буквально через несколько минут, Хабиб вернулся с толпой, и у него опять появились те же самые вопросы. Непонятно. Я ему то же самое сказал, обсудили же это уже. Он мне опять: «Зачем ты так сказал?» Я ему снова отвечаю, что просто так этого не говорил, а дал ответ на твои действия, на то, что ты называл Конора петухом.

Тухугов там тоже что-то выпрыгивал, толпой он очень смелый, мы это видели уже, да. Но один на один, если смотреть бои Тухугова, то он убегает там, сдаётся в стойке. То есть когда с Мачаевым дрался, его даже не перевели в партер, а он сдался, находясь в стойке. Любой, кто понимает в боях, знает, что это просто трусость, не хотел дальше просто драться. И даже не попытался в партер уйти, как-то выйти из удушающего, а просто сдался.

Посмотрите, как заканчиваются мои бои. Если меня кто-то ловит на удушающий — я никогда не сдаюсь, дерусь до конца, до победного. И я хочу показать, почему Хабиб не захотел со мной один на один разговаривать. И почему Тухугов один на один не будет такой смелый. В этом бою всё будет видно. Кутузову тоже пришлось отступить. Многие тогда тоже говорили, что он трус. Мы уже знаем, как его история закончилась, а моя только начинается.

3 октября я покажу, почему они не хотели со мной разговаривать один на один, не хватило духа со мной поговорить так. Мы решим это всё в клетке, мы профессиональные спортсмены. Я понимаю, бой вышел немного за пределы этого всего, и тем не менее мы профессионалы, поэтому должны все конфликты решить именно в правилах ММА. Будем драться честно, насколько это возможно. Но я понимаю, что, скорее всего, Тухугов захимаренный придёт. В UFC его отстраняли уже за химию, а бывших химиков не бывает. Я, как всегда, буду драться честно: ни разу не использовал химию, ни разу даже балла одного не сняли, ни разу не провалил вес, ни разу не снялся с поединка, ни разу не отказался. Поэтому те же принципы будут присутствовать и в этом бою», — приводит слова Лобова телеграм-канал «Двоечка ММА».