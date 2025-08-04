Макгрегор показал сгенерированное ИИ фото с Трампом в доспехах, пригласив того в свой паб

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор пригласил президента США Дональда Трампа во время визита в Ирландию в ноябре посетить в Дублине его паб The Black Forge.

«Увидимся в ноябре, Дональд, в самом лучшем пабе Ирландии The Black Forge, многократно отмеченном наградами! Мы с нетерпением ждём!

Друг Ирландии! У нас есть лучшая Coca-Cola во всей стране, которую ты можешь попробовать! Игристая, со льдом. А ещё с ирландским лимоном и лаймом!» — подписал Макгрегор фотографию, сгенерированную искусственным интеллектом, опубликовав её на своей странице в социальной сети Х.