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Эдди Хирн оценил шансы организации боя между Энтони Джошуа и Джейком Полом

Эдди Хирн оценил шансы организации боя между Энтони Джошуа и Джейком Полом
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Эдди Хирн, являющийся промоутером бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе, а также чемпиона Олимпийских игр — 2012 в тяжёлом весе соотечественника Энтони Джошуа, оценил шансы организации боя между своим подопечным и 14-м номером рейтинга WBA в первом тяжёлом весе американцем Джейком Полом.

«Это вполне реально сделать. У меня был недавно хороший разговор с Накисой Бидарианом (менеджер Джейка Пола. — Прим. «Чемпионата»). И теперь я полностью уверен, что Джейк хочет провести этот поединок. Правда так думаю.

Накиса был откровенен со мной в этом вопросе. И его беспокоит этот вызов. Но сам Джейк искренне верит, что может победить Джошуа или, по крайней мере, дать конкурентоспособный бой.

И теперь, учитывая масштаб поединка, я думаю, что шансы на его проведение очень высоки. Если бы мне пришлось их оценивать, то я бы сказал 50/50. Разговор с Накисой был позитивным, и мы ожидаем продолжения переговоров в ближайшие недели. Если они действительно этого захотят, всё произойдёт», — приводит слова Хирна журнал The Ring.

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