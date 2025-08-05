Легендарный Дэн Хендерсон назвал самых тяжелобьющих бойцов, включив в топ Емельяненко

Бывший чемпион Strikforce, Pride FC, Rings, а также победитель Гран-при UFC американец Дэн Хендерсон перечислил самых тяжелобьющих бойцов, с которыми ему приходилось драться.

«Вандерлей Сильва бил сильно, как и Куинтон Джексон. И я бы включил в список Фёдора Емельяненко, однако его удар был смазанным.

Когда он сбил меня с ног, я потерял равновесие, и его удар, словно проскользнул. Он был неточным. Думаю из-за него у меня открылась сечка на щеке.

Потом мы были с ним в клинче и он нанёс несколько плотных ударов. Поэтому у меня появились шишки на голове», — приводит слова Хендерсона портал talkSPORT.