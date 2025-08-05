«Верю, что настоящие ирландцы болели за меня». Хабиб — о поединке с Конором Макгрегором

36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о своём поединке с именитым ирландцем Конором Макгрегором., который состоялся 6 октября 2018 года на турнире UFC 229. Бой завершился победой Орла болевым приёмом в четвёртом раунде.

«Я дрался с Конором, но не с ирландским народом. Это отличная нация, там столько прекрасных людей. Я верю, что настоящие ирландцы болели за меня. Уверен в этом.

Каждый раз, когда я встречался с ирландцами, они говорили мне: «Нам не нравится Конор. Мы болели за тебя». Может быть, они лицемерили, находясь передо мной. Но всё равно они очень хорошие люди. За Макгрегора болели только те, кто пришёл на арену и пил. Сколько их было? А 8 млн ирландцев поддерживали меня. Я правда верю в это», — приводит слова Нурмагомедова YouTube-канал «Ушатайка».