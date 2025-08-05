«Всех сразу на учёт». Ислам Махачев пошутил над иностранцами, которые бреются, как он

33-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев отреагировал на тренд среди зарубежных фанатов, которые стали бриться, как он, то есть оставляя бороду, но сбривая усы.

«Всех сразу на учёт», — написал Махачев на своей странице в социальных сетях, репостнув данную новость.

Фото: Скриншот страницы Махачева в социальной сети

Отметим, что в слова Махачева являются отсылкой к слухам, которые были распространены в начале 2000-х годов в республиках Кавказа. Тогда по неподтверждённой информации мужчины-мусульмане, которые сбривали усы, но оставляли бороду, ставили на учёт в правоохранительных органах как религиозных радикалов.