Царукян высмеял поведение и стиль Топурии, упрекнув в копировании Макгрегора

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян упрекнул 28-летнего непобеждённого чемпиона UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илию Топурию в намеренном копировании стиля и поведения популярного ирландца Конора Макгрегора.

«Кто скажет Илие, что он похож на версию Макгрегора с Alibaba?» — подписал Царукян фото, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Царукяна

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.