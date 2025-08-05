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Непобеждённый казахстанский чемпион Алимханулы назвал сроки следующего боя

Непобеждённый казахстанский чемпион Алимханулы назвал сроки следующего боя
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Чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) сообщил, что планирует провести следующий поединок в ноябре.

«Лечу в США. Буду готов к бою в ноябре! У [Карлоса] Адамеса всего несколько вариантов. Если он не согласится, я буду защищать свои титулы против других боксёров! Поэтому сообщение для него и его менеджеров – ваше время на исходе!» — написал Алимханулы в социальной сети X (ранее Twitter).

Жанибеку Алимханулы 32 года. Казахстанец дебютировал как профессионал в 2016 году, в 2022-м стал чемпионом мира, в октябре 2023-го – объединённым чемпионом.

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