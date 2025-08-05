Шон О’Мэлли дал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев

Бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли высказался о предстоящем поединке за титул организации в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Ни Хамзата, ни Дрикуса не стоит сбрасывать со счетов. Дю Плесси продолжают недооценивать перед каждым боем, но он выходит и делает свою работу. Хамзат…То, как он расправился с Уиттакером, это просто потрясающе. Поэтому я, пожалуй, поставлю на Хамзата», — сказал О’Мэлли в подкасте Overdogs Podcast.

Хамзат Чимаев готовится к титульному бою с Дрикусом дю Плесси