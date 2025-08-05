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Экс-боец UFC: дю Плесси способен подняться в полутяжёлый вес

Экс-боец UFC: дю Плесси способен подняться в полутяжёлый вес
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Бывший боец UFC американец Брендан Шауб считает, что действующий чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси способен конкурировать в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг).

«Кто бы ни выиграл в бою Хамзата и дю Плесси, он будет претендовать на три пояса. Дю Плесси крупнее Хамзата, он, судя по всему, природный полутяжеловес. Он способен подняться в полутяжёлый вес. Да и тяжёлый вес не так уж далеко от него. Он большой парень», — сказал Шауб в подкасте Overdogs Podcast.

Ранее Арман Царукян дал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев.

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