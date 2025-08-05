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Бывший промоутер Усика: сделаю всё, чтобы Александр завершил карьеру

Бывший промоутер Усика: сделаю всё, чтобы Александр завершил карьеру
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Александр Красюк, бывший промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика, считает, что украинец должен завершить карьеру.

«Я больше не представляю, что Усик дерётся. По крайней мере, в боксе. Он уже всё доказал, он уже ничего не может получить. Очевидно, рядом окажутся люди, которые будут толкать его снова на ринг. Но как друг я сделаю всё возможное, чтобы убедить его завершить карьеру», — приводит слова Красюка издание World Boxing News.

Александру Усику 38 лет. Украинец, золотой медалист Олимпиады-2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В июле 2018-го стал абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), в мае 2024-го – абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе, в июле 2025-го – двукратным абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе.

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