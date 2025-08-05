Боец ACA Тагибов поделился ожиданиями от боя Делла Маддалена — Махачев

Топовый боец АСА Курбан Тайгибов прокомментировал анонсированный бой между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг).

«Классная новость. Все мы давно ждали, когда уже Ислам получит титульный шанс в полусреднем весе. Это абсолютно новая ступень в его карьере, и от этого зрителям будет только интереснее. Считаю, что Махачев выйдет в статусе фаворита, хоть и переходит в более тяжёлый вес. Кроме бокса, у Джека как будто нет особых преимуществ. Уровень борьбы и бойцовский IQ Ислама на другом уровне, поэтому верю, что он заберёт победу. Единственное, пока не до конца понятно, как Ислам будет себя чувствовать в новом весе. Мы видели, что у него были проблемы с кардио в бою против Волкановски и Порье. С одной стороны, здесь будет лёгкая весогонка, и, значит, сил должно быть больше. С другой — соперник тоже крупнее, поэтому сил забирать тоже будет немало. Но думаю, что Ислам подойдёт к этому бою в максимальной боевой готовности. Ждём от него второй титул», – сказал Тайгибов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.