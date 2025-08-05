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Бенавидес оценил шансы Кроуфорда в бою с Канело

Бенавидес оценил шансы Кроуфорда в бою с Канело
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Чемпион мира в двух весовых категориях американец Дэвид Бенавидес высказался об ожидаемом поединке между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Это хороший бой. Шансы 60 на 40 [в пользу Канело] из-за разницы в размерах, но вы не отнимете у Кроуфорда его навыки. Нужно отдавать должное его мастерству, он невероятный боец, невероятно техничный. Думаю, что шансы 60 на 40», — сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Теренсу Кроуфорду 37 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).

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