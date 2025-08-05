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«В боксе монстров нет». Ахмадалиев прокомментировал анонс боя с Наоей Иноуэ

«В боксе монстров нет». Ахмадалиев прокомментировал анонс боя с Наоей Иноуэ
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Бывший объединённый чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) узбекистанец Муроджон Ахмадалиев прокомментировал анонс поединка со звёздным японцем Наоей Иноуэ, который состоится 14 сентября в Нагое (Япония).

«Если посмотреть на мою профессиональную карьеру, я дрался дома всего однажды. Я был в Мексике, Нью-Йорке, Пуэрто-Рико, Китае, дрался со многими американскими бойцами в Америке. Для меня не проблема куда-либо поехать. Так поступают великие бойцы. Вы должны прийти к чемпиону и отобрать у него титул.

Что касается монстров (Монстр — прозвище Иноуэ. – Прим. «Чемпионата»), то в боксе монстров нет. Я бы никогда не назвал себя так. Не думаю, что это касается и соперника. Мы все люди», — приводит слова Ахмадалиева издание BoxingScene.

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Поединок Наои Иноуэ и Муроджона Ахмадалиева состоится 14 сентября в Японии
Комментарии
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