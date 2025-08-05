Бывший тренер Головкина: надеюсь, Усик не задержится в боксе и не разрушит наследие

Абель Санчес, бывший тренер казахстанца Геннадия Головкина, считает, что абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик должен завершить карьеру.

«Критики будут говорить, что Даниэль Дюбуа был слабым, Тайсон Фьюри был толстым, а Энтони Джошуа не умел всего. Критики всегда найдутся. Усик не только отличный супертяжеловес, но и абсолютный чемпион в первом тяжёлом весе. Он расчистил дивизион.

Усик заслуживает всяческих похвал, и будем надеяться, что он не задержится в боксе, чтобы не разрушить своё наследие», — сказал Санчес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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