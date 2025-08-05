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Альберт Туменов поделился ожиданиями от перехода Махачева в полусредний вес UFC

Альберт Туменов поделился ожиданиями от перехода Махачева в полусредний вес UFC
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Бывший боец UFC россиянин Альберт Туменов высказался о переходе экс-чемпиона организации соотечественника Ислама Махачева в полусредний вес (до 77 кг).

«Полусредний вес это новые габариты соперника. Поэтому и Хабиб сказал, что предстоящий бой самый тяжёлый для Махачева. Плюс семь килограммов – другая сила и функционалка. Придётся полностью поменять тренировочный лагерь, набрать вес. Будет тяжело, ребята в 77 кг сильнее. И Делла Маддалена непростой парень. Может работать в стойке и защищается неплохо от борьбы», — приводит слова Туменова издание MMA.Metaratings.ru.

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