Дмитрий Бивол встретился с экс-пилотом Формулы-1 Даниилом Квятом

Объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) российский боксёр Дмитрий Бивол встретился с бывшим гонщиком Формулы-1 соотечественником Даниилом Квятом.

«Давно общались заочно и вот наконец-то познакомились лично с Даниилом Квятом, экс-гонщиком Формулы 1 и большим любителем бокса», — написал Бивол в социальных сетях.

Фото: из личного архивам Дмитрия Бивола

Даниилу Квяту 31 год. В 2014 году россиянин дебютировал в Формуле-1 за команду «Торо Россо». Сезон-2015 провёл в составе «Ред Булл», сменив четырёхкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля, однако уже в 2016 году вернулся в «Торо Россо», где соревновался ещё четыре года. Лучшим результатом в карьере стало седьмое место по итогам 2015 года.