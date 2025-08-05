Шон Брэди заявил о желании сразиться с Рахмоновым на UFC 322

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Шон Брэди заявил о желании сразиться с непобеждённым казахстанцем Шавкатом Рахмоновым на турнире UFC 322, который состоится 15 ноября в Нью-Йорке (США).

«Я видел, как Шавкат говорил о своём возвращении в ноябре или декабре. Я хочу подраться как можно скорее, но, если он вернётся в ноябре, я бы подождал и сразился с ним в Нью-Йорке, в одном карде с Джеком и Исламом. И это был бы настоящий претендентский бой.

Ему пообещали чемпионский поединок, а я победил первый номер. Победитель станет настоящим претендентом на титул, я хотел бы это сделать», — сказал Брэди на своём YouTube-канале.