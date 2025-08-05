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Пётр Ян рассказал о ближайших планах в UFC

Пётр Ян рассказал о ближайших планах в UFC
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян высказался о своих планах после третьей победы подряд.

«Сейчас я не планирую ещё с кем-то драться. Если посмотреть на наш ростер, я считаю, что там нет тех, кто больше меня заслуживает быть следующим в титульной гонке. У меня три победы. Победил достойных соперников, тот же Сонг Ядонг шёл на победной серии, Дэйвисон Фигейреду. Сейчас Макги, которого мне дали. Я в принципе был готов драться с кем угодно – это был выбор UFC.

По поводу страховки титульного поединка у нас не было никакого диалога, но я считаю, что это возможно с моей стороны. Опять же, если подойти к этому правильно, то сейчас моя очередь в титульной гонке – три победы подряд. И мне бы хотелось к моему поединку с победителем пары Мераб vs Сэндхаген подойти серьёзно, в отличной форме, подготовленным», — приводит слова Яна пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

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