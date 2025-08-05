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Нганну: хотел бы увидеть Мовлида Хайбулаева в UFC

Нганну: хотел бы увидеть Мовлида Хайбулаева в UFC
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Бывший чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну прокомментировал победу российского бойца полулёгкого веса (до 65 кг) Мовлида Хайбулаева в Гран-при PFL.

Напомним, в финальном поединке Хайбулаев «задушил» в пятом раунде перуанца Хесуса Пинеду.

«Хотел бы увидеть Мовлида Хайбулаева в UFC. Один из лучших борцов в 65 кг и великолепный ударник», — написал Нганну в социальной сети X (ранее Twitter).

Мовлиду Хайбулаеву 34 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2012 году, с 2021-го выступает в PFL. Всего на его счету 24 победы и одна ничья.

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