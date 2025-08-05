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Азамат Бекоев проведёт следующий бой против дебютанта UFC на турнире в Канаде

Азамат Бекоев проведёт следующий бой против дебютанта UFC на турнире в Канаде
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Российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Азамат Бекоев проведёт следующий бой против дебютанта UFC, который представляет Тунис и Нидерланды, Юсри Бельгаруи на турнире североамериканской лиги в Канаде, который состоится 19 октября. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, Бекоеву 29 лет. Он имеет в своём рекорде 20 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и три поражения. В сильнейшей организации в мире российский боец дебютировал на турнире UFC 311, который прошёл 18 января в Анахайме (США). К настоящему моменту он идёт на серии из двух побед в лиге.

Бельгаруи, в свою очередь, 33 года. В смешанных единоборствах он дебютировал в 2021 году и с тех пор записал на свой счёт восемь побед (учитывается также победа на шоу DWCS. — Прим. «Чемпионата»), а также три поражения.

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