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В команде Усика допустили бой Александра с Деонтеем Уайлдером

В команде Усика допустили бой Александра с Деонтеем Уайлдером
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Сергей Лапин, являющийся директором команды 38-летнего непобеждённого абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, не исключил, что его подопечный может провести бой с 39-летним бывшим чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе американцем Деонтеем Уайлдером.

«Бой [Александра] с Уайлдером потенциально возможен, но всё зависит от обстоятельств. Пока Деонтей даже не является обязательным претендентом для Александра.

Уайлдер остаётся одним из самых мощных панчеров в боксе, но очевидно, что он в трудном положении. Тем не менее было бы ошибкой не учитывать его – он непредсказуем, и это делает его опасным», – приводит слова Лапина портал World Boxing News.

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