Дю Плесси назвал лучшего бойца, с которым ему приходилось драться. Это не Уиттакер

31-летний чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси выразил уверенность в том, что лучшим оппонентом, с которым ему когда-либо приходилось драться, был экс-обладатель титула UFC в категории до 84 кг нигериец Исраэль Адесанья. Их бой состоялся в августе 2024 года в Австралии и завершился победой Дрикуса сабмишеном в четвёртом раунде.

«Наверное, Адесанья был лучшим бойцом, с которым я сталкивался когда-либо. Это, пожалуй, был бой, из-за которого я нервничал больше всего. Просто потому, что Иззи может подловить тебя чем угодно в любой момент. Я смотрел на Адесанью с уважением, восхищаясь им и изучая его, поскольку Иззи был эталоном», — приводит слова дю Плесси аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.