Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дю Плесси назвал лучшего бойца, с которым ему приходилось драться. Это не Уиттакер

Дю Плесси назвал лучшего бойца, с которым ему приходилось драться. Это не Уиттакер
Комментарии

31-летний чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси выразил уверенность в том, что лучшим оппонентом, с которым ему когда-либо приходилось драться, был экс-обладатель титула UFC в категории до 84 кг нигериец Исраэль Адесанья. Их бой состоялся в августе 2024 года в Австралии и завершился победой Дрикуса сабмишеном в четвёртом раунде.

UFC 2024. UFC 305, Перт, Австралия
Дрикус Дю Плесси (W) — Исраэль Адесанья
18 августа 2024, воскресенье. 07:15 МСК
Дрикус дю Плесси
Окончено
SUB
Исраэль Адесанья

«Наверное, Адесанья был лучшим бойцом, с которым я сталкивался когда-либо. Это, пожалуй, был бой, из-за которого я нервничал больше всего. Просто потому, что Иззи может подловить тебя чем угодно в любой момент. Я смотрел на Адесанью с уважением, восхищаясь им и изучая его, поскольку Иззи был эталоном», — приводит слова дю Плесси аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

Материалы по теме
Экс-боец UFC: дю Плесси способен подняться в полутяжёлый вес
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android