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Чейл Соннен заявил, что Махачев оказался в затруднительном положении из-за смены категории

Чейл Соннен заявил, что Махачев оказался в затруднительном положении из-за смены категории
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48-летний бывший претендент на титул UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен заявил, что 33-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев оказался в затруднительном положении из-за смены перехода в полусредний вес.

«В какой невероятно сложной ситуации оказался Ислам. Если он проиграет Джеку, то вернётся в лёгкий вес, который, кстати, уже не тот, каким он его оставил, — там сейчас новый король. Или же восстанавливать свои позиции в полусреднем? Мне кажется, что команда Ислама не станет рассматривать такую возможность. Верю, что они рассчитывают победить», — приводит слова Соннена аккаунт Red Corner MMA в X.

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