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«10 лет назад в зале АКА». Леон Эдвардс показал архивное фото с Хабибом и Махачевым

«10 лет назад в зале АКА». Леон Эдвардс показал архивное фото с Хабибом и Махачевым
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) англичанин Леон Эдвардс поделился архивной фотографией, на которой его запечатлели с россиянами Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым, а также американцем Люком Рокхолдом в зале American Kickboxing Academy, которая располагается в Сан-Хосе (штат Калифорния, США).

«10 лет назад в АКА», — подписал Эдвардс фотографию, опубликовав её на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Эдвардса

Напомним, Эдвардсу 33 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Рокки дебютировал в 2011 году, а в UFC Леон пришёл в 2014 году. Имеет в своём рекорде 22 победы, пять поражений, а один поединок был признан ничьей.

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