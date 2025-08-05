Рафаэль Физиев перечислил соперников, с которыми готов провести следующий бой

10-й номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Азербайджан, Рафаэль Физиев сообщил имена соперников, с которыми он готов провести следующий поединок.

«Не думаю, что Дэн Хукер сейчас согласится на бой со мной. Теперь Бенеил Дариуш вернулся в тропу побед [поэтому для меня есть смысл провести поединок с ним].

Я точно помню, что из всех вызовов, которые когда-либо кому-либо кидал, лишь два человека приняли бой со мной и подрались — это Рафаэль дос Аньос и Джастин Гэтжи. Но другие ребята вели себя так, что соглашались, а потом говорили, что матчмейкеры им дали другого соперника.

Я бросил вызов Хукеру и готов с ним подраться, если Дэн сможет. Или с Дариушем. Буду рад с ним подраться. Но не могу сейчас назвать соперника, с которым у меня есть желание подраться», — приводит слова Физиева портал BJ Penn.